Ataque armado deja a dos conductores heridos en zona 6

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, uno de ellos en estado delicado.
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Una balacera se reportó este lunes 20 de abril en la 20 avenida y 4a. calle de la zona 6 capitalina, a inmediaciones del mercado San Martín.
Vecinos y comerciantes del sector alertaron a cuerpos de bomberos, ya que dos conductores de tuctuc fueron víctimas del ataque armado.
Uno de los heridos es Andrés Campos, de 39 años, quien fue atendido por los Bomberos Voluntarios y posteriormente trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
La otra víctima fue atendida por los Bomberos Municipales, quienes la identificaron como: Brandon Ronaldo Trinidad Hernández, de 27 años, esta persona se encontraba en estado delicado y también fue llevada al mismo centro asistencial con heridas de bala en la pierna izquierda, brazo derecho y área lumbar.
Las autoridades correspondientes se han hecho presentes al lugar para recabar mayor información de lo sucedido.