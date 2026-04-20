Tránsito lento: Realizan trabajos en el tendido eléctrico en ruta al Pacífico

Más de dos kilómetros de carretera se encuentran con congestionamiento de vehículos.
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El panorama del tránsito vehicular en la ruta al Pacífico se ha visto afectado debido a labores que se realizan en la vía pública sobre el kilómetro 22.5.
En ese lugar se realizan trabajos en el tendido eléctrico, por lo que se ha bloqueado el carril derecho con dirección al sur del territorio nacional, según indicó Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.
Esto ha provocado congestionamiento y la fila de vehículos se visualiza hasta el kilómetro 20, por lo que las autoridades recomiendan tener precaución y usar el carril izquierdo.
De momento se desconoce el momento en que estarían finalizando dichas labores para liberar completamente la carretera.