Ataque armado deja dos jóvenes heridos este martes, en la zona 6

Este martes 6 de enero se han registrado múltiples incidentes armados en capital.

Durante la tarde se registró un cuarto ataque armado en la ciudad, siendo esta vez en la 20 avenida y 4a. calle, en el sector conocido como "La Cuchilla", en la zona 6 capitalina.

Un tuctuc fue atacado a disparos por motivos que aún se desconocen, dejando a dos jóvenes heridos.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y estabilizaron a Kevin Estrada, de 16 años, quien iba como pasajero en dicho vehículo y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.

Ataque armado en la Cuchilla, zona 6, 20 avenida y 4a calle. Se traslada a herido grave con múltiples impactos de bala.



El herido era pasajero de un mototaxi tipo tuc-tuc. #CVBalServicio pic.twitter.com/qp0Jb2XMrz — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 6, 2026

Mientras que, Bomberos Municipales le brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 18 años, quien presentaba heridas causadas por arma de fuego en el abdomen y en la espalda, realizando su traslado en estado delicado al mismo hospital.

#IncidenteArmado 20 Avenida y 4a. Calle Zona 6@bomberosmuni brindan atención prehospitalaria a un hombre de 18 años quién presentaba heridas causadas por arma de fuego en el abdomen y en la espalda realizando su traslado en estado delicado al @HospigenGT#SiempreEstamos pic.twitter.com/yoiiTmzTgM — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) January 6, 2026

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que se realizó un cierre vehicular en el sector para que las autoridades hagan las diligencias de ley respectivas.

Asimismo, mencionó que la vía alterna que se puede utilizar es por la calle Martí.

Disparan contra “tuc tuc”#PoliciaMT inició cierres viales en 4 calle 20 avenida zona 6 tras hecho de violencia que deja saldo de hombre baleado e ingresado a hospital.



Vía alterna es Calle Martí. pic.twitter.com/NvcgDnGEx6 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) January 6, 2026

Otros tres incidentes

La mañana de este martes en la 5a. avenida y 2a. calle de la colonia Guajitos, en la zona 21 se reportó el primer ataque armado, donde falleció Israel Velásquez González, 37 años, frente a su vivienda.

Horas más tarde, casi al mediodía, un segundo ataque armado se suscitó en la 20 calle, entre 17 y 18 avenida de la zona 10, donde quedó herida una mujer de aproximadamente 20 años.

El otro incidente fue en la avenida Hincapié, entre la 1a. y 2a. calle, en la zona 13, donde Carlos Roberto Rodríguez, de 32 años, fue trasladado al Hospital Roosevelt tras haber quedado gravemente herido.

Las autoridades correspondientes investigan estos violentos hechos que se han perpetrado durante este 6 de enero.