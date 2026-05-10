Ataque armado deja un fallecido en las afueras del centro carcelario Pavón

La víctima falleció en el lugar de los hechos debido a los disparos certeros.
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Un incidente armado sucedió este sábado 9 de mayo en las afueras del centro carcelario Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes.
Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que se reportara que una persona había sido atacada a balazos en la vía pública.
Sin embargo, tras el arribo de los socorristas se constató que la víctima ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia perpetrado a unos metros de dicha cárcel.
La Policía Nacional Civil (PNC) ha resguardado la escena del crimen y la persona fallecida aun no ha sido identificada.