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Ataque armado deja un fallecido en las afueras del centro carcelario Pavón

  • Por Geber Osorio
09 de mayo de 2026, 18:52
El crimen fue perpetrado en las afueras de la cárcel Pavón. (Foto: Archivo/Soy502)

El crimen fue perpetrado en las afueras de la cárcel Pavón. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima falleció en el lugar de los hechos debido a los disparos certeros.

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Un incidente armado sucedió este sábado 9 de mayo en las afueras del centro carcelario Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes.

Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que se reportara que una persona había sido atacada a balazos en la vía pública.

Sin embargo, tras el arribo de los socorristas se constató que la víctima ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia perpetrado a unos metros de dicha cárcel.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha resguardado la escena del crimen y la persona fallecida aun no ha sido identificada.

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