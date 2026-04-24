Ataque armado deja un fallecido en Amatitlán

-

Es la segunda víctima que muere tras ser atacada a balazos este viernes en Amatitlán, municipio en el que también fue localizado un cadáver esta mañana.

Un nuevo incidente armado que ha dejado una víctima mortal, se registró la tarde de este viernes 24 de abril, en el kilómetro 26.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.

Bomberos Voluntarios fueron alertados de esta emergencia, pero tras su arribo constataron que una persona ya no contaba con signos vitales tras sufrir múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años, quien aun no ha sido identificado, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

De momento se desconoce la causa del ataque en este sector, en donde varias personas han quedado alarmadas por la violencia.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Segundo ataque

En las primeras horas de la mañana de este viernes, también sucedió un incidente armado en ese municipio, específicamente en el ingreso al callejón El Chajil, en la aldea Laguna Seca.

En ese lugar falleció una persona y resultó herida otra que fue atendida y trasladada al Hospital Nacional de Amatitlán por medio de los Bomberos Municipales Departamentales.

(Foto: Asonbomd)

Hallazgo de cuerpo

También en ese municipio, en horas de la mañana se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre que no contaba con signos vitales, en la 1a. avenida entre 10a. y 11 calle del barrio San Antonio.

Esta víctima se encontraba envuelta en sábanas y tampoco ha sido identificada, por el momento.