Asalto en zona 12: Ataque armado deja un fallecido y una mujer herida

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Un violento asalto dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer herida esta tarde.

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Un incidente armado ocurrió este viernes 10 de julio en la 7a. avenida y 13 calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

Un picop en el que se conducía una pareja fue atacado a balazos por desconocidos en pleno tránsito, por lo que otros automovilistas dieron aviso a los Bomberos Municipales.

La víctima mortal fue identificada como Carlos Ramos, de 44 años. (Foto: CBM)

Los socorristas confirmaron a su arribo que un hombre identificado como: Carlos Ramos, de 44 años, se encontraba sin vida en el interior del vehículo, mientras que su esposa resultó con heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Esta segunda víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt, mientras las autoridades han acordonado la escena del crimen, lo que ha afectado el tránsito en el sector.

Una mujer fue trasladada con heridas de bala al Hospital Roosevelt. (Foto: CBM)

Hipótesis

De manera preliminar se dio a conocer que, delincuentes se acercaron al vehículo a exigirle sus pertenencias a las víctimas, quienes presuntamente habían retirado una importante suma de dinero.

Ante la negativa de las víctimas, los asaltantes dispararon en repetidas ocasiones y con un martillo habrían roto uno de los vidrios para robar el dinero. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen el origen del hecho de violencia.

Un martillo quedó tirado a un costado del vehículo atacado. (Foto: Cortesía)

*Con información de Oscar Rivas/Colaborador