Ataque armado deja un fallecido y un herido en Villa Nueva

La persona que resultó herida fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial.
Un ataque armado contra dos hombres fue reportado este lunes 26 de enero en la colonia Enriqueta II, zona 2 de Villa Nueva.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y en el lugar de los hechos localizaron a una de las víctimas sin vida.
Mientras, la otra persona resultó herida, por lo que le brindaron atención prehospitalaria y después fue trasladada en estado delicado a la emergencia del Hospital de Villa Nueva.
Luego de haber dado aviso a las autoridades correspondientes, la Policía Nacional Civil (PNC) arribó a la escena del crimen, la cual acordonaron.
Se desconoce el motivo de este incidente armado ocurrido al final de la tarde, en una calle de terracería. Hasta el momento, los afectados no han sido identificados.