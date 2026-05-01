Surge video del hombre que presuntamente atacaría al presidente Donald Trump

El californiano Cole Allen recorrió el hotel un día antes de intentar atacar al presidente Donald Trump.
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Un nuevo video ha surgido en donde se ve a Cole Thomas Allen, de 31 años, en los momentos previos al intento de ataque armado en contra del presidente Donald Trump, dentro de un hotel en Washington.
En las imágenes se observa que Allen camina por los pasillos del hotel The Washington Hilton y posteriormente ingresa de manera sospechosa a un gimnasio, el viernes 24 de abril, un día antes del incidente armado.
El sábado 25 tras recorrer los pasillos, dispara en contra de un oficial del Servicio Secreto de Estados Unidos, durante un presunto intento de ataque dirigido a Trump en una cena de corresponsales de la Casa Blanca.
Allen sale corriendo e intenta huir de los agentes policiales.
Mira aquí el video:
Segundos después este hombre fue capturado, se le incautó una escopeta, una pistola y varios cuchillos. De acuerdo con sus dispositivos electrónicos y escritos, su objetivo era atacar a "funcionarios del gobierno".