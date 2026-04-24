Ataque armado deja un herido esta tarde en la zona 18

Un hombre fue víctima de un incidente armado que sucedió la tarde de este viernes 24 de abril, en la 7a. avenida y lote 11, anexo de la colonia Kennedy, en la zona 18 de la ciudad capital.

Vecinos del lugar alertaron inmediatamente a los Bomberos Municipales, por lo que socorristas le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien sufrió heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en las extremidades inferiores.

Luego de ser estabilizado el paciente, fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Por el momento, la víctima no ha sido identificada.

La víctima fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios. (Foto: Bomberos Municipales)