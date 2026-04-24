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Ataque armado deja un herido esta tarde en la zona 18

  • Por Geber Osorio
24 de abril de 2026, 13:19
Ciudad de Guatemala
Un hombre fue trasladado a un centro asistencial con heridas de bala. (Foto: Archivo/Soy502)

Un hombre fue trasladado a un centro asistencial con heridas de bala. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima sufrió heridas de bala y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.

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Un hombre fue víctima de un incidente armado que sucedió la tarde de este viernes 24 de abril, en la 7a. avenida y lote 11, anexo de la colonia Kennedy, en la zona 18 de la ciudad capital.

Vecinos del lugar alertaron inmediatamente a los Bomberos Municipales, por lo que socorristas le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien sufrió heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en las extremidades inferiores.

Luego de ser estabilizado el paciente, fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Por el momento, la víctima no ha sido identificada. 

La víctima fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios. (Foto: Bomberos Municipales)

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