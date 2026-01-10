Capturan a sospechosos del ataque armado en Villa Nueva

-

El ataque armado en una tienda de barrio en Villa Nueva dejó un hombre fallecido y otro herido de gravedad.

La Policía Nacional Civil reportó la captura de tres presuntos integrantes de una pandilla señalados como posibles responsables del ataque armado que dejó una persona fallecida y otra herida en estado delicado en Villa Nueva.

De acuerdo con el informe policial, tras el ataque, se activó un operativo que permitió ubicar y aprehender a los sospechosos, además de remitir a un menor de edad vinculado al caso.

Al momento de la captura se les decomisó un arma con reporte de robo. (Foto: PNC)

Las autoridades indicaron que los capturados se movilizaban en una motocicleta. Durante la intervención, se les decomisó un arma marca Taurus, calibre 9 milímetros con reporte de robo.

La diligencia policial se realizó en la 15 avenida "D", colonia Mario Alioto López Sánchez, zona 4 de Villa Nueva, donde el operativo continúa en desarrollo.

Ataque armado

Un ataque armado registrado la tarde de este sábado 10 de enero dejó como saldo un hombre fallecido y otro herido en la 2 calle y 15 avenida de la colonia Mario Alioto, Villa Nueva.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, las víctimas se encontraban dentro de una tienda de barrio cuando fueron atacadas por sujetos armados.

Las víctimas se encontraban en el interior de una tienda de barrio al momento del ataque. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Como resultado del hecho, dos hombres resultaron heridos; uno de ellos murió de manera inmediata en el lugar, mientras que el segundo fue trasladado en estado delicado a la emergencia de Especialidades.

Familiares identificaron al fallecido como Luis Daniel Miranda Jolom, de 23 años, y al herido como Jonathan Adalberto Monzón Grajeda, de 25 años.

Familiares identificaron al hombre fallecido. (Foto: Edgar Pocón/Nuestro Diario)

Se espera la llegada de peritos del Ministerio Público para recabar indicios que puedan apoyar en la investigación para darcon los responsables del crimen.