Donald Trump decreta protección de ingresos petroleros de Venezuela

El presidente Donald Trump ordenó el sábado una protección de embargo para los ingresos derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos, a una semana del bombardeo que llevó al derrocamiento de Nicolás Maduro.
Trump ha dicho que está "a cargo" de Venezuela, incluidas las mayores reservas de crudo del planeta que posee el país: aseguró que tendrá control de las ventas y que elegirá las empresas estadounidenses que reactivarán la industria con inversiones de hasta 100,000 millones de dólares.
El decreto de este sábado pone bajo protección especial los ingresos venezolanos, incluidos los petroleros depositados en Estados Unidos, para que no puedan ser embargados.
Trump busca "promover los objetivos de política exterior estadounidense", dijo la Casa Blanca en una ficha informativa que acompaña la orden ejecutiva.
El presidente descartó por ahora una "segunda oleada de ataques" a Venezuela, pero mantiene la presión en el Caribe, donde incautó un quinto buque petrolero con crudo venezolano que intentaba "eludir a las fuerzas estadounidenses".