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Ataque armado deja a un hombre herido en la zona 7

  • Por Jessica González
09 de abril de 2026, 12:34
La víctima fue llevada a un centro asistencial. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima fue llevada a un centro asistencial. (Foto: archivo/Soy502)

Dos presuntos responsables del ataque ya fueron capturados. 

OTRAS NOTICIAS: Ataques terroristas en Santa Catarina Pinula, identifican a responsables (video)

Un ataque armado ocurrió este jueves 9 de abril en la colonia Verbena, zona 7 de la capital.

Un hombre de aproximadamente 25 años resultó con varias heridas.

Bomberos Voluntarios lo estabilizaron y trasladaron hacía un centro asistencial.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Capturados

Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), dos presuntos responsables del ataque armado fueron capturados.

Se les incautó un arma de fuego y una motocicleta sin placa de circulación.

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