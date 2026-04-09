Ataque armado deja a un hombre herido en la zona 7

#Urgente



Información preliminar



Agentes de la comisaría 14 detuvieron a dos presuntos responsables de un ataque armado en la colonia La Verbena, zona 7. Se les incautó un arma de fuego y una motocicleta sin placa de circulación.



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