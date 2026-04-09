Ataque armado deja a un hombre herido en la zona 7

Dos presuntos responsables del ataque ya fueron capturados.
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Un ataque armado ocurrió este jueves 9 de abril en la colonia Verbena, zona 7 de la capital.
Un hombre de aproximadamente 25 años resultó con varias heridas.
Bomberos Voluntarios lo estabilizaron y trasladaron hacía un centro asistencial.
Capturados
Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), dos presuntos responsables del ataque armado fueron capturados.
Se les incautó un arma de fuego y una motocicleta sin placa de circulación.