Ataque armado en Villa Nueva: hombre muere dentro de su auto

- El cuerpo del hombre quedó dentro del auto con varios impactos de bala. OTRAS NOTICIAS: VIDEO: hombre saca un arma y comienza a disparar dentro de un bar Un ataque armado se registró esta tarde de miércoles en la 1a. calle 14-15, zona 4 de Villa Nueva. Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, donde quedó un vehículo tipo picop con varias perforaciones de bala. En el asiento del copiloto fue localizado el cuerpo de un hombre, de aproximadamente 30 años, el cual presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. La víctima vestía camisa blanca con celeste, pantalón negro y tenis negros. (Foto: Bomberos Voluntarios) Otro hombre, de 54 años, fue llevado a un centro asistencial gravemente herido. A un costado del vehículo quedó un arma de fuego, la cual fue resguardada por las autoridades. El picop quedó justo es una esquina. (Foto: Bomberos Volulntarios) Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), así como elementos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, para coordinar las diligencias correspondientes y controlar el movimiento vehicular en toda el área.