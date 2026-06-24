VIDEO: hombre saca un arma y comienza a disparar dentro de un bar

Las imágenes muestran al hombre sacando el arma y disparando porque no encontraba las llaves de su motocicleta.
OTRAS NOTICIAS: El viaje en pareja que terminó en tragedia
Un tenso momento se vivió dentro de un bar ubicado en Jutiapa.
Todo inició cuando un hombre, bajo efectos del licor, sacó su arma y lanzó varios disparos al aire.
La molestia fue porque no encontraba las llaves de su moto, ya que al parecer, iba a retirarse.
Según versión preliminar, sus amigos le escondieron las llaves y la motocicleta para evitar que condujera en ese estado.
Mira aquí el video:
Las personas que estaban en el lugar se mantuvieron calmadas. Durante el hecho no se reportaron heridos.
Jutiapa se ha posicionado como uno de los departamentos con altos índices de violencia armada en Guatemala.
Según registros de seguridad, la combinación de alcohol y la portación de armas de fuego suele derivar en incidentes violentos dentro de comercios y expendios de licor.