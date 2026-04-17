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¡Entre las llamas! Rescatan a perros y asisten a personas tras incendio en Mixco

  • Por Geber Osorio
17 de abril de 2026, 17:49
Los caninos se encontraban dentro del inmueble incendiado. (Foto: Bomberos Municipales)

Los caninos se encontraban dentro del inmueble incendiado. (Foto: Bomberos Municipales)

Los caninos se encontraban en el cuarto nivel de la vivienda en la que ocurrió el siniestro.

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Un incendio estructural se registró la tarde de este viernes 17 de abril en la avenida La Brigada y 10a. calle, en la zona 7 de Mixco.

Por causas que aún no han sido establecidas, el siniestro se originó en el cuarto nivel de un inmueble, por lo que vecinos dieron aviso a los Bomberos Voluntarios y Municipales.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Tras la llegada de los socorristas, se logró realizar el rescate de varios caninos que se encontraban atrapados dentro del inmueble afectado, según indicaron los bomberos del casco rojo.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Asimismo, se les brindó atención prehospitalaria a los propietarios de la vivienda, quienes sufrieron de crisis nerviosa e intoxicación por inhalación de humo.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Además, una adolescente de 14 años fue asistida por los socorristas, ya que al tratar de ponerse a salvo de las llamas, corrió hacia una de las calles principales del sector y fue alcanzada por un vehículo que continuó su marcha.

A pesar del accidente, la menor no sufrió lesiones graves que requirieran su traslado a un centro asistencial, según informaron los Bomberos Municipales.

El fuego consumió el cuarto nivel del inmueble, por lo que reportaron pérdidas materiales.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

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