¡Entre las llamas! Rescatan a perros y asisten a personas tras incendio en Mixco

Los caninos se encontraban en el cuarto nivel de la vivienda en la que ocurrió el siniestro.
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Un incendio estructural se registró la tarde de este viernes 17 de abril en la avenida La Brigada y 10a. calle, en la zona 7 de Mixco.
Por causas que aún no han sido establecidas, el siniestro se originó en el cuarto nivel de un inmueble, por lo que vecinos dieron aviso a los Bomberos Voluntarios y Municipales.
Tras la llegada de los socorristas, se logró realizar el rescate de varios caninos que se encontraban atrapados dentro del inmueble afectado, según indicaron los bomberos del casco rojo.
Asimismo, se les brindó atención prehospitalaria a los propietarios de la vivienda, quienes sufrieron de crisis nerviosa e intoxicación por inhalación de humo.
Además, una adolescente de 14 años fue asistida por los socorristas, ya que al tratar de ponerse a salvo de las llamas, corrió hacia una de las calles principales del sector y fue alcanzada por un vehículo que continuó su marcha.
A pesar del accidente, la menor no sufrió lesiones graves que requirieran su traslado a un centro asistencial, según informaron los Bomberos Municipales.
El fuego consumió el cuarto nivel del inmueble, por lo que reportaron pérdidas materiales.