¡Entre las llamas! Rescatan a perros y asisten a personas tras incendio en Mixco

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Los caninos se encontraban en el cuarto nivel de la vivienda en la que ocurrió el siniestro.

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Un incendio estructural se registró la tarde de este viernes 17 de abril en la avenida La Brigada y 10a. calle, en la zona 7 de Mixco.

Por causas que aún no han sido establecidas, el siniestro se originó en el cuarto nivel de un inmueble, por lo que vecinos dieron aviso a los Bomberos Voluntarios y Municipales.

(Foto: Bomberos Municipales)

Tras la llegada de los socorristas, se logró realizar el rescate de varios caninos que se encontraban atrapados dentro del inmueble afectado, según indicaron los bomberos del casco rojo.

(Foto: Bomberos Municipales)

Asimismo, se les brindó atención prehospitalaria a los propietarios de la vivienda, quienes sufrieron de crisis nerviosa e intoxicación por inhalación de humo.

(Foto: Bomberos Municipales)

Además, una adolescente de 14 años fue asistida por los socorristas, ya que al tratar de ponerse a salvo de las llamas, corrió hacia una de las calles principales del sector y fue alcanzada por un vehículo que continuó su marcha.

A pesar del accidente, la menor no sufrió lesiones graves que requirieran su traslado a un centro asistencial, según informaron los Bomberos Municipales.

Un incendio se origina en un 4to nivel de una casa en Avenida La Brigada y 10a calle zona 6 de Mixco, donde los bomberos municipales sofocaron las llamas y rescataron a varios perritos atrapados. Una menor de 14 años salió huyendo de la casa en llamas y atropellada por un carro. pic.twitter.com/IOxbn84RDu — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) April 17, 2026

El fuego consumió el cuarto nivel del inmueble, por lo que reportaron pérdidas materiales.