Ataque armado deja un joven fallecido en zona 8

La víctima habría buscado refugio, pero los atacantes lograron alcanzarlo.

Un ataque armado se registró la noche de este miércoles 10 de diciembre en la 4a. avenida entre 36 y 37 calle de la zona 8 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados de la emergencia, pero al llegar al lugar constataron que un hombre de aproximadamente 25 años ya no contaba con signos vitales.

Vecinos del sector indicaron que lo conocen solamente como Cristian, un ayudante de una aceitera, quien huía de los sicarios en una bicicleta, pero le dieron alcance en ese lugar.

De manera preliminar se sabe que el fallecido habría buscado refugio en su lugar de trabajo y le pidió auxilio a su jefe, pero lo mataron frente a él.

El cuerpo de bomberos dio aviso a las autoridades correspondientes. La Policía Nacional Civil (PNC) han acordonado la escena del crimen, donde quedaron varios indicios balísticos, según indicaron los socorristas.

De momento se desconoce el motivo del incidente armado, por lo que se está a la espera del Ministerio Público (MP) para que se realicen las investigaciones del mismo.