Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ataque armado deja víctimas mortales en zona 3

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de enero de 2026, 07:30
Cuerpos de socorro encontraron una escena macabra. (Foto: Shutterstock)

Cuerpos de socorro encontraron una escena macabra. (Foto: Shutterstock)

Cuatro hombres fueron atacados con arma de fuego durante la madrugada del 25 de enero.

OTRAS NOTICIAS: Municipalidad de Guatemala recupera espacio público en el Bulevar Liberación

Este hecho ocurrió en 26a. calle y 0 avenida, de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, donde Bomberos Voluntarios llegaron a cubrir la emergencia e identificaron que había cuatro cuerpos sobre la calle.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Los hombres que fueron víctimas de proyectiles de arma de fuego, se encontraban atados de manos y pies, que al ser evaluados dos habrían fallecido en el lugar.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Los otros dos heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios.

Autoridades se hicieron presentes en el lugar, donde a pocas cuadras se realizaba el ingreso procesional de la parroquia que está en el sector.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar