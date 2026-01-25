Ataque armado deja víctimas mortales en zona 3

Cuatro hombres fueron atacados con arma de fuego durante la madrugada del 25 de enero.
Este hecho ocurrió en 26a. calle y 0 avenida, de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, donde Bomberos Voluntarios llegaron a cubrir la emergencia e identificaron que había cuatro cuerpos sobre la calle.
Los hombres que fueron víctimas de proyectiles de arma de fuego, se encontraban atados de manos y pies, que al ser evaluados dos habrían fallecido en el lugar.
Los otros dos heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios.
Autoridades se hicieron presentes en el lugar, donde a pocas cuadras se realizaba el ingreso procesional de la parroquia que está en el sector.