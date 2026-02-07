Versión Impresa
Intento de asalto habría provocado un ataque armado, queda un fallecido

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de febrero de 2026, 09:02
Las autoridades investigan la causa del ataque armado. (Foto: redes sociales)

Un conductor se habría defendido de un intento de asalto.

A las 5:00 horas del 7 de febrero, en el km. 39.5 de la Autopista Palín, Escuintla se originó un ataque armado.

Preliminarmente, se conoce que el conductor del tráiler estaba sufriendo un robo, donde momentos posteriores se iniciaron a escuchar disparos.

(Foto: redes sociales)
Esto causó que una persona falleciera sobre la vía; la misma que aún no ha sido identificada. 

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes en el lugar para proceder con la investigación correspondiente.

(Foto: redes sociales)
Autoridades solicitan precaución al transitar por el área.

