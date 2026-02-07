Intento de asalto habría provocado un ataque armado, queda un fallecido

Un conductor se habría defendido de un intento de asalto.
OTRAS NOTICIAS: Colisión entre vehículos en la ruta Interamericana deja un herido
A las 5:00 horas del 7 de febrero, en el km. 39.5 de la Autopista Palín, Escuintla se originó un ataque armado.
Preliminarmente, se conoce que el conductor del tráiler estaba sufriendo un robo, donde momentos posteriores se iniciaron a escuchar disparos.
Esto causó que una persona falleciera sobre la vía; la misma que aún no ha sido identificada.
El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes en el lugar para proceder con la investigación correspondiente.
Autoridades solicitan precaución al transitar por el área.