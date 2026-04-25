Intento de asalto a conductor termina en ataque armado en zona 10

Dos personas resultaron afectadas tras el hecho.
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En la 6ta. Avenida y 12 calle zona 10 de la Ciudad de Guatemala, dos personas a bordo de una camioneta tipo agrícola sufrieron un intento de asalto.
Según información preliminar, hombres desconocidos dispararon al intentar despojar de sus pertenencias a los tripulantes del transporte; mismos que se dieron a la fuga.
Bomberos Voluntarios acudieron brindar asistencia a las víctimas, quienes resultaron con crisis nerviosa tras el crimen.
Otro hecho armado
En la Calzada Roosevelt y 1a.avenida de la zona 7, en Ciudad de Guatemala, hombres desconocidos interceptaron un vehículo particular cuando circulaba sobre la ruta este mediodía de sábado.
Los sospechosos iniciaron a dispararle al conductor causándole heridas con arma de fuego, para luego darse a la fuga.