Ataque armado deja un hombre fallecido en zona 4

Ataque armado.



⭕️ 10 avenida sur, frente a piscina olímpica, bajo puente Olímpico, del lado de zona 4.



Hombre murió dentro de un vehículo. Autoridades de la Policia Nacional Civil tras las búsqueda de los responsables, realizan varios cierres viales en algunas zonas. pic.twitter.com/mku4CFfUZk