Ataque armado deja un hombre fallecido en zona 4

Un hombre quedó fallecido dentro de un vehículo.
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Un ataque armado se registró este mediodía de miércoles 15 de julio en la 10a. avenida, frente a la piscina olímpica, del lado de zona 4 capitalina.
Bomberos Municipales fueron alertados y al llegar localizaron a un hombre con múltiples heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, quien permanecía en el interior de un vehículo de color blanco.
Pese a los esfuerzos de los socorristas, la víctima falleció en el lugar.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes para comenzar con la investigación del caso.
Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informa que se están realizando varios cierres viales en todo el sector y rutas aledañas.