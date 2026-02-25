Ataque a exalcalde de Dolores: revelan primeros detalles de la investigación

-

El excalcalde de Dolores, Marvin Cruz, fue asesinado la mañana del 24 de febrero. El MP investiga el hecho y ha recabado los primeros indicios para dar con los responsables.

Marvin Cruz, exalcalde de Dolores, Petén, todos los días salía de su casa a las 7:00 horas, conducía por un kilómetro y llegaba a una finca de su propiedad, en donde tenía ganado de engorde para alimentar a los animales como parte de su rutina.

El 24 de febrero último, hizo lo mismo, salió de su casa y se dirigió a la finca, pero esta vez, ya no le pudo dar de comer a los animales, pues antes de ingresar, hombres fuertemente armados dispararon en contra del vehículo en el que se conducía.

"Él se conducía en un vehículo tipo picop, con blindaje, pero este no era muy fuerte, era como tipo tres", comentó uno de los investigadores al describir la escena del crimen.

De acuerdo con los primeros indicios recabados, Cruz fue atacado por al menos tres personas, quienes posiblemente usaron fusiles calibre 5.56.

"Consideramos que la persona iba entrando a su finca y cuando se dio cuenta que empezaron a disparar, quiso retroceder e irse, pero dispararon de los dos flancos", detalló una persona con conocimiento en la investigación.

Esta hipótesis de cómo se registró el ataque, es consistente con los impactos de bala que tiene el vehículo; "La puerta del piloto es por donde ingresaron las municiones, y de la otra puerta, el vidrio quedó fragmentado", dijo el investigador.

Los investigadores localizaron al menos 46 casquillos de arma de fuego en el lugar, mientras el cuerpo del exalcalde tenía unos 20 impactos, cifra que será confirmada con un peritaje.

Así quedó por dentro el vehículo del exalcalde. (Foto: Soy502)

Cámaras, un vehículo abandonado y otros indicios

Pesonal de varias fiscalías están apoyando en la indagación, entre estos, de la Distrital de Petén, la municipal de Dolores y la de Poptún, así como de la Dirección de Investigaciones Criminalisticas, tanto técnicos de la escena del crimen como investigadores.

Los indicios apuntan a que los autores materiales huyeron del lugar por la ruta que conduce de Poptún hasta el área central de Flores, cabecera de dicho departamento y creen que no pasaron por el centro de Dolores. Bajo esa premisa, ya recolectaron las primeros videos de cámaras de seguridad.

Además, el caso ya está con control jurisdiccional, por lo que parte de las primeras diligencias fue solicitar información a empresas telefónicas.

Otro de los indicios que investiga el MP es la localización de un vehículo tipo picop que fue localizado abandonado a unos 18 kilómetros de la escena del crimen.

Hasta el momento, no está confirmado que tenga relación con el ataque armado, pero las circunstancias hacen creer que podría estar vinculado, ya que tiene reporte de robo.

"Ese vehículo por las condiciones en que estaba abandonado, posiblemente ya tenga unos dos días de estar ahí en el lugar, pero posiblemente no llegó al lugar del ataque, pero posiblemente pudo haber transportado las armas a las personas", dijo el investigador.

MP recolectó varios indicios. (Foto: Soy502)

Hipótesis

El MP maneja varias hipótesis de lo sucedido. La primera de estas y es la más fuerte dentro de la población de Dolores, es que tiene relación con la captura con fines de extradición de los hermanos del actual alcalde de ese municipio, Francisco Morales Guerra.

En el lugar era conocida la rivalidad entre Cruz y Guerra, de hecho, cuando Cruz dejó el cargo, denunció que no le habían querido recibir el puesto.

"Nosotros todavía vamos a descartar o no esa hipótesis. Eso es lo que ya se sabe por todos lados, no lo tenemos confirmado, pero se está descartando esa posibilidad", dijo el MP.

Las otras hipótesis están relacionadas con temas personales, pero los investigadores prefieren no profundizar, por el momento.

Lo que si es un hecho, es que se trató de un ataque directo, en el que participaron al menos tres personas para ejecutarlo y otras más para planificarlo.

Marvin Cruz, exalcalde de Dolores, Petén, fue asesinado el 24 de febrero. (Foto: Facebook)

Cruz fue alcalde de Dolores de 2008 a 2023 y era conocido en la comunidad como "El Tigre".

Al dejar el cargo, continuó con obras para el municipio, lo cual publicaba en sus redes sociales.