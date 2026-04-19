Ataque en set de "Sin senos sí hay paraíso" deja tres fallecidos en Colombia

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El hecho ocurrió durante la grabación de la cuarta temporada de la telenovela "Sin senos sí hay paraíso" en Colombia.

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Un ataque ocurrido durante la grabación de la cuarta temporada de "Sin senos sí hay paraíso" dejó al menos tres personas fallecidas en la ciudad de Bogotá, Colombia.

El hecho se registró en la localidad de Santa Fe, donde, según autoridades, un hombre ingresó al set sin previo aviso y agredió a varias personas con un cuchillo el atardecer del 18 de abril.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá, el agresor provocó una escena de caos entre el equipo de producción.

El agresor ingresó al set y atacó a varias personas. (Imagen: captura de pantalla)

Varios integrantes intentaron intervenir para auxiliar a sus compañeros, pero algunos también resultaron heridos. El atacante falleció en el lugar, aunque hasta el momento no ha sido identificado.

Con el paso de las horas, medios locales confirmaron la identidad de dos de las víctimas que formaban parte del equipo técnico.

Se trata de Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, quien trabajaba en el área de transporte, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45, conductor de un vehículo oficial de la producción.

Además, la actriz Carolina Gaitán lamentó públicamente la muerte de Perdomo a través de redes sociales.

Entre las víctimas se encuentran un joven de 18 años. (Imagen: captura pantalla)

Hasta ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del ataque y la identidad del agresor.