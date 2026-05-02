¡En distintos puntos! Ataques armados dejan a mujer fallecida y un herido

Un hombre resultó herido en un ataque armado registrado la mañana de este sábado en la colonia Ciudad Real I, zona 12 de Villa Nueva.

Casi al mismo tiempo, otro hecho violento dejó una persona fallecida en la zona 18 capitalina.

El primer incidente ocurrió en la calle Corona y novena avenida, donde vecinos se alertaron tras escuchar varias detonaciones.

La víctima fue atacado por sujetos desconocidos. (Foto: Bomberos Municipales)

Al lugar acudieron los Bomberos Municipales, quienes brindaron atención prehospitalaria a Cristian Alexander Batz Méndez, de 25 años, quien presentaba una herida de bala en el abdomen. Tras ser estabilizado, fue trasladado a la unidad de Traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

De acuerdo con información preliminar, el joven se dirigía a realizar compras cerca de su vivienda cuando fue atacado por desconocidos.

En un segundo caso, ocurrido en los campos de la Alameda, zona 18, Bomberos Voluntarios reportaron la muerte de una mujer identificada por su madre como Andrea Carolina Chután Pérez, de 32 años. El ataque armado dejó a la víctima sin vida en el lugar.

La madre de la víctima se presentó al lugar del hecho para identificarla. (Foto: Bomberos Voluntarios)