Manifestantes ingresan al Centro Histórico (video)

Los manifestantes se encuentra en el Centro Histórico y han desplegado en mantas, una serie de peticiones.
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En el Centro Histórico se reporta que caravanas de transportistas llegan al Parque Central y sus alrededores como parte de la manifestación en contra de la alza en los precios del combustible a nivel nacional.
Uno de los líderes de los transportistas, Williams Barrera, presidente de la Asociación de transportistas y pilotos de Guatemala y Centro América (Astrapigua) da sus declaraciones sobre la manifestación pacífica que se ha desarrollado durante esta mañana, también indicó que la manifestación se realiza frente al Palacio Nacional y al Congreso de la República.
Se puede observar a varios vehículos con mensajes en los parabrisas o mantas vinílicas en los alrededores del congreso.
Desde primera hora
El transporte pesado se dirigió desde las primeras horas de este lunes 23 de marzo hacia la ciudad y se ha visto el impacto en la circulación.
Por medio de una cámara de seguridad municipal se observó que vehículos ingresaron por 6 avenida desde Hipódromo del Norte para llegar a plaza la Constitución.
Por la Calzada Roosevelt también se reportaron vehículos en caravana. Asimismo indican que metros detrás los acompañaban los transportes de carga pesada.
Esta caravana circuló desde la carretera Interamericana y ya se encuentra en la ciudad.
En esta calzada, los transportistas ocuparon los tres carriles de la vía, cada vehículo lleva una manta con mensajes de protesta o globos rojos para mostrar su apoyo a la manifestación.
Según información compartida por reporteros de Soy502, vehículos que iniciaron su recorrido desde el kilómetro 22 del Pacífico ingresaron a la ciudad por medio de la Calzada Aguilar Batres.