Manifestantes ingresan al Centro Histórico (video)

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Los manifestantes se encuentra en el Centro Histórico y han desplegado en mantas, una serie de peticiones.

En el Centro Histórico se reporta que caravanas de transportistas llegan al Parque Central y sus alrededores como parte de la manifestación en contra de la alza en los precios del combustible a nivel nacional.

Transportistas ya se encuentran en el Centro Histórico. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Uno de los líderes de los transportistas, Williams Barrera, presidente de la Asociación de transportistas y pilotos de Guatemala y Centro América (Astrapigua) da sus declaraciones sobre la manifestación pacífica que se ha desarrollado durante esta mañana, también indicó que la manifestación se realiza frente al Palacio Nacional y al Congreso de la República.

Declaraciones de uno de los líderes de los transportistas Williams Barrera presidente de Astrapigua Asociación de transportistas y pilotos de Guatemala y Centro América.



: Estuardo Paredes pic.twitter.com/cdYULxbwzG — Informarito502 (@soyinformativo) March 23, 2026

Se puede observar a varios vehículos con mensajes en los parabrisas o mantas vinílicas en los alrededores del congreso.

Los manifestantes ya se encuentran en el Centro Histórico. (Foto: Wilder López/Soy502)

Desde primera hora

El transporte pesado se dirigió desde las primeras horas de este lunes 23 de marzo hacia la ciudad y se ha visto el impacto en la circulación.

Por medio de una cámara de seguridad municipal se observó que vehículos ingresaron por 6 avenida desde Hipódromo del Norte para llegar a plaza la Constitución.

En Centro Histórico empezó el arribo de quienes están contra del alza al combustible.



En la informacion que nos proveen vecinos en #TraficoDigital desde sus usuarios en redes sociales, alertan sobre caravana de vehiculos livianos que ingresan por 6 avenida desde Hipódromo del… pic.twitter.com/RrQ4AYiE2X — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 23, 2026

Por la Calzada Roosevelt también se reportaron vehículos en caravana. Asimismo indican que metros detrás los acompañaban los transportes de carga pesada.

Esta caravana circuló desde la carretera Interamericana y ya se encuentra en la ciudad.

Ingreso de vehículos por Calzada Roosevelt en dirección al centro de la ciudad



: Jorge Senté pic.twitter.com/cltHdhGs6x — Informarito502 (@soyinformativo) March 23, 2026

En esta calzada, los transportistas ocuparon los tres carriles de la vía, cada vehículo lleva una manta con mensajes de protesta o globos rojos para mostrar su apoyo a la manifestación.

Ingresan vehículos de carga pesada por la calzada Roosevelt hacia hacia el centro de la ciudad.



: Jorge Senté pic.twitter.com/z9yxbUZr8d — Informarito502 (@soyinformativo) March 23, 2026

Según información compartida por reporteros de Soy502, vehículos que iniciaron su recorrido desde el kilómetro 22 del Pacífico ingresaron a la ciudad por medio de la Calzada Aguilar Batres.