Así resguardan el Congreso ante la llegada de las caravanas (video)

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Las distintas caravanas de transportistas ya están llegando al Centro Histórico.

Varios miembros del Ejército de Guatemala rodean el Congreso de la República ante la llegada de las diferentes caravanas al Centro Histórico.

Dichas caravanas, que arrancaron desde las primeras horas de este lunes 23 de marzo, están ingresando desde distintos puntos de la ciudad:

Calzada Roosevelt

Calzada Aguilar Batres

Avenida Bolívar

Calle Martí

Bulevar Vista Hermosa

Este es el ambiente a las afueras del Congreso

Ejército de Guatemala resguarda el Congreso de la República ante la llegada de los manifestantes.



Video: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/G1nREvWLam — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) March 23, 2026

A las afueras del Congreso de la República



Video: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/zJ6l5tV30K — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) March 23, 2026

Los transportistas hacen una serie de peticiones, las cuales se centran en el alza a los precios del diésel.