Así resguardan el Congreso ante la llegada de las caravanas (video)

Las distintas caravanas de transportistas ya están llegando al Centro Histórico.
EN CONTEXTO: Así ingresan las caravanas de transporte pesado a la ciudad (video)
Varios miembros del Ejército de Guatemala rodean el Congreso de la República ante la llegada de las diferentes caravanas al Centro Histórico.
Dichas caravanas, que arrancaron desde las primeras horas de este lunes 23 de marzo, están ingresando desde distintos puntos de la ciudad:
- Calzada Roosevelt
- Calzada Aguilar Batres
- Avenida Bolívar
- Calle Martí
- Bulevar Vista Hermosa
Este es el ambiente a las afueras del Congreso
Los transportistas hacen una serie de peticiones, las cuales se centran en el alza a los precios del diésel.