¡Alerta! Estos son los síntomas de la Influenza en niños

Médico guatemalteco alerta sobre casos de Influenza en niños
El médico y especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro de León, alerta a los padres de familia sobre el virus de la Influenza, el cual está afectando a muchos niños.
Según afirma el galeno, este virus es de los que más muertes ha causado, con lo que respecta a virus respiratorios, por lo que hace un llamado para estar pendiente de cualquier síntoma y acudir con el médico.
"Todos los niños que tienen congestión nasal, tos, mocos y fiebre, en un 90% dan positivo a Influenza", expresó.
Además, asegura que malestares gastrointestinales como diarrea, vómitos y dolor estomacal podrían también asociarse con esta enfermedad.
Importancia de la vacunación
Según el especialista, la Influenza es un virus prevenible, aplicándose la vacuna en los momentos que corresponden, cuando entra la nueva sepa, a finales de septiembre y principios de octubre.