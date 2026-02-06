Versión Impresa
¡Alerta! Estos son los síntomas de la Influenza en niños

  • Por Jessica González
06 de febrero de 2026, 08:32
Los casos de Influenza en niños van en aumento. (Foto: Shutterstock)

Algunos malestares gastrointestinales también pueden asociarse con esta enfermedad.

El médico y especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro de León, alerta a los padres de familia sobre el virus de la Influenza, el cual está afectando a muchos niños.

Según afirma el galeno, este virus es de los que más muertes ha causado, con lo que respecta a virus respiratorios, por lo que hace un llamado para estar pendiente de cualquier síntoma y acudir con el médico.

"Todos los niños que tienen congestión nasal, tos, mocos y fiebre, en un 90% dan positivo a Influenza", expresó.

Además, asegura que malestares gastrointestinales como diarrea, vómitos y dolor estomacal podrían también asociarse con esta enfermedad.

La vacuna es fundamental para reducir la fuerza del virus. (Foto: Shutterstock)
Importancia de la vacunación

Según el especialista, la Influenza es un virus prevenible, aplicándose la vacuna en los momentos que corresponden, cuando entra la nueva sepa, a finales de septiembre y principios de octubre.

