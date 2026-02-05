Médico guatemalteco alerta sobre casos de Influenza en niños

-

Los casos de Influenza en menores van en aumento.

El médico y especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro de León, afirma que se han reportado varios casos de Influenza en niños.

"A mí si me preocupa, todos los días tenemos 3 o 4 pacientes positivos. He tenido casos de pacientes hospitalizados", aseguró.

Según el especialista, la Influenza es un virus prevenible, aplicándose la vacuna en los momentos que corresponden, cuando entra la nueva sepa, a finales de septiembre y principios de octubre.

"No es que si uno está vacunado no le vaya a dar. Le puede dar pero con una cobertura de 40 o 60, que es la mínima, va a evitar que el paciente llegue al hospital por el virus", expresa de León.

El galeno advierte que este virus es de los que más muertes ha causado, con lo que respecta a los virus respiratorios, por lo que hace un llamado a los padres de familia para estar pendientes de cualquier síntoma y acudir con el médico.

"Todos los niños que tienen congestión nasal, tos, mocos y fiebre, el 90% puede ser el virus de la influenza", expresó.