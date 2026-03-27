¡Atención! Manifestantes bloquean la Aguilar Batres este viernes

La protesta está generando congestionamiento en el sector.
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Manifestantes han bloqueado la calzada Raúl Aguilar Batres y 3a. calle entre las zonas 11 y 12, la mañana de este viernes 27 de marzo.
Algunos de los protestantes marchan hacia El Trébol, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
De acuerdo con algunos datos preliminares, podría tratarse sobre la exigencia de bajar al tema del combustible y el mantenimiento para carreteras.
Además, se ha notado la presencia de estudiantes que dicen pertenecer a la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes también protestan en contra de sus autoridades.