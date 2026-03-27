¡Atención! Manifestantes bloquean la Aguilar Batres este viernes

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La protesta está generando congestionamiento en el sector.

Manifestantes han bloqueado la calzada Raúl Aguilar Batres y 3a. calle entre las zonas 11 y 12, la mañana de este viernes 27 de marzo.

Algunos de los protestantes marchan hacia El Trébol, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Manifestantes bloquean la calzada Aguilar Batres 3 calle entre zona 12 y zona 12.



Ahora algunos marchan hacia El Trébol. Según algunos datos preliminares, podría tratarse sobre la exigencia de bajar al tema del combustible y el mantenimiento para carreteras. pic.twitter.com/rkbJUAnt0r — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 27, 2026

De acuerdo con algunos datos preliminares, podría tratarse sobre la exigencia de bajar al tema del combustible y el mantenimiento para carreteras.

Además, se ha notado la presencia de estudiantes que dicen pertenecer a la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes también protestan en contra de sus autoridades.