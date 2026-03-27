¡Atención! Reportan un bloqueo en la ruta al Atlántico este viernes

Las protestas han provocado congestionamiento debido a la obstaculización de ambos carriles.
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Un bloqueo se registra este viernes 27 de marzo en el kilómetro 84.5 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción de El Rancho, El Progreso.
Manifestantes han obstaculizado el paso vehicular en ambos sentidos, según informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).
Aparentemente se trata de protestas en contra del alza de los precios de los combustibles en el país.
Esto ha provocado congestionamiento en el sector.