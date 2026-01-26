Envían a juicio a mujer que denunció desaparición de su bebé en IGSS de Escuintla

El MP investiga a Evelyn Juárez por los delitos de simulación de denuncia y suposición de parto.
Este lunes 26 de enero se celebró en el Juzgado de Paz de Escuintla, una audiencia relacionada con el caso de Evelyn Juárez, quien en agosto de 2025 denunció la supuesta desaparición de su bebé recién nacido en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
La diligencia que se prolongó por tres horas, concluyó con la confirmación de que el Ministerio Público (MP) investiga a Juárez por los delitos de simulación de denuncia y suposición de parto, ambos considerados menores y por los cuales goza de medidas sustitutivas.
Cronología del caso
- 28 de agosto de 2025: Evelyn Juárez aseguró que había dado a luz en el IGSS de Escuintla y que su bebé había sido sustraído.
- Alarma pública: La denuncia generó preocupación en la población, al tratarse de un hospital público y por la sensibilidad del tema de seguridad infantil.
- Investigación del MP: Se revisaron videos de seguridad, registros de ingresos y egresos hospitalarios, así como documentación médica.
- Conclusión: No se encontró evidencia de parto ni de rapto. El MP determinó que se trataba de una denuncia falsa y se le sindicó por el delito de simulación.
- Proceso judicial: Se formalizaron cargos contra Juárez por simulación de delito y suposición de parto.
Audiencia en Escuintla
La audiencia de este lunes permitió avanzar hacia el debate público oral, programado para mayo de este año, donde la fiscalía presentará las pruebas que sustentan la acusación.
El caso abrió discusión sobre la responsabilidad de quienes difunden denuncias falsas y el daño que estas provocan en la confianza hacia las instituciones de salud.
Concluida la audiencia, el expediente quedó listo para la fase de debate, en la que se definirá la responsabilidad penal de Evelyn Juárez.