Envían a juicio a mujer que denunció desaparición de su bebé en IGSS de Escuintla

El MP investiga a Evelyn Juárez por los delitos de simulación de denuncia y suposición de parto.

Este lunes 26 de enero se celebró en el Juzgado de Paz de Escuintla, una audiencia relacionada con el caso de Evelyn Juárez, quien en agosto de 2025 denunció la supuesta desaparición de su bebé recién nacido en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La diligencia que se prolongó por tres horas, concluyó con la confirmación de que el Ministerio Público (MP) investiga a Juárez por los delitos de simulación de denuncia y suposición de parto, ambos considerados menores y por los cuales goza de medidas sustitutivas.

Evelyn Juárez, acompañada por su esposo, denunció la supuesta sustracción de su hijo recién nacido del IGSS de Escuintla. (Foto: archivo/Soy502)

Cronología del caso

28 de agosto de 2025 : Evelyn Juárez aseguró que había dado a luz en el IGSS de Escuintla y que su bebé había sido sustraído.

: Evelyn Juárez aseguró que había dado a luz en el IGSS de Escuintla y que su bebé había sido sustraído. Alarma pública : La denuncia generó preocupación en la población, al tratarse de un hospital público y por la sensibilidad del tema de seguridad infantil.

: La denuncia generó preocupación en la población, al tratarse de un hospital público y por la sensibilidad del tema de seguridad infantil. Investigación del MP : Se revisaron videos de seguridad, registros de ingresos y egresos hospitalarios, así como documentación médica.

: Se revisaron videos de seguridad, registros de ingresos y egresos hospitalarios, así como documentación médica. Conclusión : No se encontró evidencia de parto ni de rapto. El MP determinó que se trataba de una denuncia falsa y se le sindicó por el delito de simulación.

: No se encontró evidencia de parto ni de rapto. El MP determinó que se trataba de una denuncia falsa y se le sindicó por el delito de simulación. Proceso judicial: Se formalizaron cargos contra Juárez por simulación de delito y suposición de parto.

Evelyn Juárez había realizado un "baby shower" ante el supuesto embarazo de su bebé. (Foto: archivo/Soy502)

Audiencia en Escuintla

La audiencia de este lunes permitió avanzar hacia el debate público oral, programado para mayo de este año, donde la fiscalía presentará las pruebas que sustentan la acusación.

El caso abrió discusión sobre la responsabilidad de quienes difunden denuncias falsas y el daño que estas provocan en la confianza hacia las instituciones de salud.

Este lunes se celebró en el Juzgado de Paz de Escuintla la audiencia relacionada con el caso de Evelyn Juárez. (Foto: Jorge Morales/colaborador)

Concluida la audiencia, el expediente quedó listo para la fase de debate, en la que se definirá la responsabilidad penal de Evelyn Juárez.