La audiencia de Pedro Cuevas programada para este lunes y previa al juicio previsto

-

Este lunes se desarrollará una audiencia previa al juicio en contra de Pedro Cuevas.

Te interesa: Sala resuelve que Pedro Cuevas vaya a juicio

En el juzgado de Femicidio de Chimaltenango se desarrollará la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso que se sigue en contra del cantante guatemalteco, Pedro Cuevas.

La audiencia está programada para que se desarrolle a las 14:00 horas. En ella, la jueza Mayra Méndez decidirá qué pruebas se admiten para ser presentadas durante el juicio en contra de Cuevas.

Esto luego de la resolución de la Sala Regional Mixta, que ordenó que Cuevas enfrente juicio por el delito de agresión sexual en concurso real con agravación con la pena.

Además, de admitir las pruebas, la jueza informará qué judicatura conocerá el juicio, así como la fecha y hora del inicio del debate oral y público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Florecita Cobian (@florecitacobianoficial)

Cronología del caso:

2021: Pedro Cuevas fue denunciado. El caso es conocido por un juzgado en la Antigua Guatemala, pero el acusado recusó a los jueces y no se desarrolló la audiencia.

2023: El caso llegó a Chimaltenango, la jueza de Femicidio, Mayra Méndez, le dictó falta de mérito. Los querellantes apelaron la resolución ante la Sala Regional Mixta.

Noviembre 2024: la Sala otorgó la apelación y resolvió que Cuevas debía quedar ligado a proceso penal y en prisión preventiva

Mayo 2025: la jueza Méndez convoca para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala, ligó a proceso a Cuevas, pero le otorgó medidas sustitutivas.

Noviembre 2025: Méndez en audiencia de etapa intermedia dictó sobreseimiento a favor de Cuevas.

Diciembre 2025: MP y los querellantes apelan la resolución de la jueza Méndez.

Enero 2026: La Sala Regional Mixta declara con lugar la apelación, revoca la resolución de la jueza y envía a juicio a Pedro Cuevas.

https://www.soy502.com/articulo/procesos-clave-agenda-estatal-tercera-semana-enero-101962