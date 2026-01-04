Culminan puente El Sauce: Obra mejora la movilidad y desarrollo en El Porvenir

-

El Sauce, en aldea El Porvenir, celebra la culminación de un puente que garantiza la circulación vehicular y peatonal. Esta obra no solo pone fin al grave deterioro que impedía el tránsito seguro hacia la ruta alterna de Boca del Monte, sino que también marca el inicio de un plan de desarrollo para la región.

Pobladores del sector conocido como El Sauce fueron beneficiados con la construcción de un nuevo puente pues, anteriormente, debido al avanzado deterioro, impedía la libre circulación vehicular y peatonal.

Esta importante obra forma parte del desarrollo y la transformación de la aldea El Porvenir, municipio de Villa Canales, Guatemala, donde los vecinos han solicitado durante años mejores condiciones de vida, como calles en buen estado, agua potable y alumbrado público.

El nuevo puente tiene pasamanos para las personas que caminan por el sector. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Ahorita que nos arreglaron el puente, esperamos que las cosas cambien para vivir mejor en este lugar donde tenemos más de 40 años de vivir sin mejoras municipales", expresó Gloria Acajabón, residente del sector.

Las autoridades locales informaron que la petición fue presentada por vecinos organizados a través de los Concejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode), quienes manifestaron su preocupación por el abandono en el que se encontraba esta infraestructura. La construcción tuvo un costo de Q899 mil y beneficia a un aproximado de tres mil vecinos.

El puente representa un gran alivio para los vecinos que transitan por el sector. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Hay más proyectos

El alcalde Ramiro Rivera explicó que la obra, que se llevó a cabo en seis meses, beneficiará a cientos de vecinos que a diario transitan diariamente por el sector, ya sea en vehículos o motocicletas, al tratarse de una ruta alterna que conecta con el camino principal hacia Boca del Monte.

"Esta ejecución estaba proyectada dentro del presupuesto del año fiscal 2024-2025", señaló el jefe edil.

La construcción del puente se realizó en seis meses, con ayuda de mano de obra local. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Asimismo, informó que para las primeras semanas de este año se tiene contemplada la introducción de agua potable mediante nuevos pozos, la instalación de drenajes, la colocación de concreto en las calles y la mejora del alumbrado público, con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo integral de la comunidad.

El puente conecta con la ruta principal hacia Boca del Monte. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

La finalización del puente en El Sauce responde a una demanda histórica de la comunidad y marca el inicio de una serie de intervenciones previstas para la zona, donde los vecinos confían en que las mejoras anunciadas se traduzcan en mejores servicios y mayor desarrollo para las familias de la región.