Bomberos Voluntarios rinden homenaje póstumo a “Roger”, agente canino

El perro olfatista "Roger" fue pionero en su especialidad en detección de olores, búsqueda y rescate.

El viernes 2 de enero falleció "Roger", un ejemplar canino que durante 11 años sirvió con entrega y disciplina en Guatemala, trabajando con los Bomberos Voluntarios.

Este perro se destacaba por sus labores en detección de olores, búsqueda y rescate de personas con vida, restos humanos y labores de guardia y protección.

"Roger", como fue nombrado, nació en Bélgica en septiembre de 2014 y a los 6 meses llegó a Guatemala para iniciar inmediatamente con sus entrenamientos.

Este día rendimos homenaje a "Roger", nuestro ejemplar canino que durante 11 años sirvió con entrega y disciplina en Guatemala, destacándose en detección de olores, búsqueda y rescate de personas con vida, restos humanos y labores de guardia y protección. pic.twitter.com/Zb8FTT5w7L — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 3, 2026

Reconocimientos

Entre sus reconocimientos están:

Detección de olores

Método arcón, certificación de personas soterradas con vida, en 2019

Certificación de restos humanos sumergidos, en 2021

Guardia y protección

Apoyo en el reto extremo de carácter legendarios

(Foto: Bomberos Voluntarios)

"Roger" se despide dejando un legado a los guías y la satisfacción que varias familias pudieron dar el último adiós a sus seres queridos que con su poderoso olfato encontró, mencionó el cuerpo de bomberos.

Su último servicio fue el 21 de diciembre en Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, donde logró localizar seis cuerpos.

Agente canino localiza hallazgo en zona 25.

Bomberos Voluntarios pic.twitter.com/4rvRIgIlw6 — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) December 21, 2025

"No te decimos adiós, es un hasta luego, gracias por tu servicio, seguimos trabajando bajo tu legado, habiendo sido pionero en la especialidad", agregó el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala.