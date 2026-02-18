Ausencia de autoridades de CDAG marcó la citación sobre el avance del Estadio Guamuch

-

La citación en el Congreso sobre la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores se desarrolló sin la presencia de autoridades de la CDAG.

TE PUEDE INTERESAR: CDAG acumula retrasos y falta de información sobre obras del estadio y piscinas

La citación realizada en el Congreso para conocer el estado del proyecto de remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores se desarrolló sin la presencia de autoridades del Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), situación que centró la discusión en señalamientos y posibles responsabilidades administrativas y penales.

La Contraloría confirmó la presentación de denuncias penales por posibles irregularidades en supervisión y planificación del proyecto. (Foto: Archivo/Soy502)

La reunión contó con la participación de delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Contraloría General de Cuentas, quienes fueron convocados para analizar el avance de la obra y la proyección de ejecución para 2026.

Desde el inicio, diputados de la bancada VOS cuestionaron la inasistencia de los directivos deportivos convocados. "Hoy se hizo una citación para que asistiera principalmente la Junta Directiva de la CDAG... y no hay ni uno de ellos presentes", se señaló durante la sesión.

Además, indicaron que la ausencia genera dudas sobre la transparencia del proceso y el estado real de la obra, la cual, según fiscalizaciones previas, presenta retrasos significativos.

"Están ocultando el desorden que hay en el Estadio Doroteo Guamuch Flores... ahora cierran un portón para que la gente no pueda ver el desastre", se indicó.

Durante la citación se recordó que el contrato para la remodelación, principalmente en el área de gramilla, asciende a Q32 millones, aunque el avance físico reportado habría quedado en alrededor del 29%.

"Fuimos en mayo, junio, julio... y la obra no avanzaba. Se quedó en un supuesto 29% de ejecución con desembolsos de más de Q9 millones", expusieron diputados.

Se denunció un bajo nivel de ejecución de la obra pese a millonarios desembolsos ya realizados. (Foto: Archivo/Soy502)

Según los diputados, la falta de avances pese a pagos efectuados evidencia posibles irregularidades administrativas que deben ser investigadas. "Aquí hay un tema de abandono del principal estadio del país... la corrupción no se puede ocultar", afirmaron.

Denuncias

Durante la intervención de la Contraloría General de Cuentas se confirmó que ya existen acciones legales derivadas de auditorías practicadas al proyecto.

"Se introdujeron ante el Ministerio Público dos denuncias penales... hubo un monto de Q9 millones 565 mil que correspondía al monto erogado", detalló el representante Mario Leonel Monterroso.

La citación para conocer el estado del proyecto de remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores se desarrolló sin la presencia de autoridades de la CDAG situación que centró la discusión en señalamientos y posibles responsabilidades administrativas y penales.

: VOS pic.twitter.com/YYTNOqidY0 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 18, 2026

Las denuncias están dirigidas contra personal técnico vinculado a la supervisión y planificación de la obra, específicamente por inadecuada supervisión e inadecuada planificación.

María de los Ángeles Álvarez Medrano, supervisora de obras de CDAG.

Mónica del Rosario Oliva Sosa de Hernández, subgerente de planificación de proyectos e infraestructura

Óscar Raúl Barrios Paredes, subgerente general de infraestructura.

Óscar Rumaldo Turcios Pacheco, director de supervisión de proyectos de planificación.

Asimismo, se explicó que los hallazgos surgieron al detectar deficiencias en la disponibilidad de materiales, falta de planificación alterna y ausencia de acciones correctivas para garantizar la entrega de la obra.

Otro de los puntos abordados fue la denuncia de obstáculos para supervisar el proyecto en campo. "Cuando no se permite fiscalizar, se incurre en obstrucción a la acción fiscalizadora", advirtió la Contraloría.

El caso continúa bajo análisis legislativo, mientras diputados anticiparon que podrían impulsarse nuevas acciones legales contra el comité ejecutivo de la CDAG para determinar responsabilidades tanto en la anterior como en la actual administración deportiva.