CDAG acumula retrasos y falta de información sobre obras del estadio y piscinas

La falta de información, planes de mantenimiento y continuidad mantiene en incertidumbre la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores y varias piscinas de la CDAG.

Persisten las dudas sobre el estado actual del remozamiento del Estadio Doroteo Guamuch Flores y de varias piscinas administradas por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), ante la ausencia de información técnica, planes de continuidad y mantenimiento de las obras.

Las autoridades de la CDAG fueron citadas este lunes 26 de enero a las 9:00 de la mañana para abordar el tema; sin embargo, no se presentaron y enviaron una excusa en la que indicaron que, debido a una agenda previamente organizada, no les fue posible asistir a la reunión.

(Foto: Congreso Guatemala)

De acuerdo con el diputado José Chic, los trabajos de remodelación del estadio permanecen prácticamente detenidos desde el año pasado. Aunque la CDAG ha señalado un avance físico del 34 %, no se cuenta con informes verificables que respalden esa cifra ni con un plan que garantice el mantenimiento de lo ya ejecutado.

La remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores derivó en acusaciones de abandono, presunta corrupción y omisiones de la CDAG. (Foto: Archivo/Soy502)

"No tenemos plan de mantenimiento, no hay realmente un tema de verificado de que realmente el avance físico que ellos dicen es el real, y adicional para ver cuál es el plan para continuar con el estadio, no hay tampoco un plan, y también con el tema de las piscinas, hay un tema de quejas en el cierre de las piscinas de zona 15, zona 5, y en otros departamentos y finalmente CDAG no da información, no tiene planes, y pues vamos a volver a citarlos" expresó Chic.

También se evidenció preocupación por la falta de conservación de áreas sensibles, como los drenajes tipo francés, los cuales requieren atención constante, especialmente durante la temporada de lluvias y ante el abandono del entorno del inmueble.

A esta situación se suma la ausencia de un proyecto definido para dar continuidad a las obras y la falta de registros visibles en plataformas oficiales como Guatecompras.

En una citación en diciembre de 2025 diputados cuestionaron que, pese a los retrasos evidentes en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, la empresa Bremar recibió otras adjudicaciones ese mismo año, incluyendo un contrato para la construcción de una piscina en Petén. (Foto: Archivo/Soy502)

Cierre de piscinas

Asimismo, se reportaron quejas por el cierre de piscinas en las zonas 5 y 15 de la capital, así como en otros departamentos, lo que ha afectado a usuarios y atletas.

Chic mencionó que la falta de infraestructura deportiva obligó el año pasado al alquiler de instalaciones privadas, como el estadio Cementos Progreso y diversas piscinas, para poder desarrollar competencias oficiales, incluidos eventos de carácter regional.

Ante la inasistencia de las autoridades, se anunció que se enviará una nueva citación para la próxima semana. De no atenderla, se advirtió que podrían presentarse denuncias por posibles responsabilidades administrativas y penales, mientras se mantiene pendiente la resolución de un amparo provisional relacionado con el caso