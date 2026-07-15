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Vehículo se empotra en monumento tras colisión en ruta al Atlántico

  • Por Geber Osorio
15 de julio de 2026, 11:07
Ciudad de Guatemala
Uno de los vehículos involucrados en la colisión quedó sobre el monumento a la Paz. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Uno de los vehículos involucrados en la colisión quedó sobre el monumento a la Paz. (Foto vía: Amílcar Montejo)

El percance vial ha afectado el tránsito en el sector, por lo que se recomienda conducir con precaución.

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Un accidente de tránsito ocurrió este miércoles 15 de julio en la rotonda del puente Lomas del Norte, en el kilómetro 5.5 de ruta al Atlántico, zona 17 de la ciudad capital.

Dos vehículos colisionaron por causas que se desconocen, lo que provocó que uno de ellos terminara empotrado sobre la base del monumento a la Paz.

El percance vial ha dejado daños materiales, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Este hecho de tránsito ha afectado la circulación vehicular en el sector, mientras se está a la espera que el automóvil pueda ser retirado.

El automóvil quedó sobre el monumento a la Paz, en ruta al Atlántico. (Foto vía: Amílcar Montejo)
El automóvil quedó sobre el monumento a la Paz, en ruta al Atlántico. (Foto vía: Amílcar Montejo)

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