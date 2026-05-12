Mortal accidente: auto impacta contra un tráiler varado sobre la carretera

Dos personas fallecieron tras el fuerte impacto.
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Cuatro heridos y dos fallecidos es el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado la madrugada de este martes 12 de mayo en el kilómetro 203 de la ruta que conduce de Coatepeque hacia Retalhuleu.
El percance ocurrió cuando un picop negro, en el que se movilizaban seis personas, colisionó contra un tráiler cargado con chatarra que se encontraba varado sobre la carretera.
Las víctimas mortales aún no han sido identificadas por las autoridades, mientras que los heridos fueron auxiliados por cuerpos de socorro y trasladados a un centro asistencial.
Preliminarmente, se indicó que las personas involucradas serían originarias de La Blanca, San Marcos.
En el lugar, fuerzas de seguridad mantienen investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.