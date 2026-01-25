Autoridades nacionales son capacitadas para la detención de drogas sintéticas

-

Expertos internacionales comparten conocimientos para aplicarlos al contexto nacional.

Una capacitación para mejorar las técnicas de detención de drogas sintéticas fue impartida a personal de varias instituciones que son las encargadas de la seguridad aeroportuaria nacional.

El curso forma parte del Proyecto de Detección de Drogas Sintéticas en la Aviación General impulsada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La capacitación estuvo dirigida a personal de la Superintendencia de Administración Tributaria especializada en aduanas, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Gobernación.

El taller busca promover una articulación interinstitucional que fortalezca los procesos de prevención, detección y respuesta ante actividades ilícitas vinculadas al uso indebido de aeronaves.

Según las autoridades participantes esto constituye "un esfuerzo estratégico clave para fortalecer las capacidades nacionales frente a las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado transnacional".

El curso fue impartido por el Froilán Blanco, coordinador regional del Proyecto de Detección de Drogas Sintéticas, quien es un reconocido especialista en la materia.

El experto buscó transmitir conocimientos técnicos especializados y actualizados, los cuales resultan "fundamentales para enfrentar los nuevos métodos utilizados por las redes criminales en el tráfico de drogas sintéticas mediante la aviación general".

Asimismo, se contó con la participación de capacitadores expertos de la OMA de nacionalidad argentina, ecuatoriana y española, quienes compartieron buenas prácticas, experiencias operativas y metodologías internacionales aplicables al contexto nacional.

También hubo participantes internacionales provenientes de Estados Unidos, Costa Rica y la República Dominicana, lo que permitió fortalecer la cooperación regional y consolidar redes de colaboración para enfrentar de manera conjunta el tráfico de drogas sintéticas.