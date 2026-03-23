Trágico accidente: avión choca con camión de bomberos en Nueva York (video)

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El piloto y el copiloto fallecieron tras el impacto.

El choque de un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York dejó dos muertos y decenas de heridos, y obligó a suspender el tráfico aéreo, informaron las autoridades este lunes.

El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, informó Kathryn Garcia, directora de la autoridad portuaria de la ciudad, en una conferencia de prensa.

Cuarenta y una personas fueron trasladadas al hospital, algunas con "heridas graves", aunque 32 ya han recibido el alta, señaló Garcia.

Dos agentes de rescate de aeronaves y extinción de incendios permanecen en el hospital en "estado estable y sin lesiones que pongan en peligro su vida", añadió.

Imágenes de la AFP muestran los daños sufridos en la punta y la zona de cabina del avión de Air Canada Express que había llegado procedente de Montreal, en la pista del aeropuerto.

El avión, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, golpeó el camión de bomberos que estaba atendiendo otro incidente, indicó la autoridad portuaria de Nueva York.

Según una lista preliminar de pasajeros, cuatro de las 76 personas a bordo del avión eran tripulantes, indicó Jazz Aviation en un comunicado.

La autoridad portuaria señaló que el aeropuerto permanecería cerrado hasta al menos las 14h00 (18h00 GMT) "para permitir una investigación exhaustiva".