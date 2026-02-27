Italia: Tranvía se descarrila: dos muertos y decenas de heridos

-

Un despiste del piloto del tranvía habría sido la causa del trágico accidente que quedó grabado desde otro vehículo.

El descarrilamiento de un tranvía, que se estrelló contra un edificio, provocó este viernes 27 de febrero en Milán, Italia, la muerte de dos personas e hirió a otras 38, informó una fuente de la policía a la AFP.

No estaba claro por qué el tranvía se salió de las vías cerca del centro de la ciudad del norte de Italia, donde se celebra la Semana de la Moda.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su "más sentido pésame" tras el descarrilamiento.

Una investigación inicial apuntaba a que el piloto no había activado un cambio de vía, según informaron medios locales de prensa.

"Había un hombre que estaba atrapado bajo el tranvía, tenía el brazo atrapado", contó el traseúnte Valerio Gaglione a la AFP.

"Había mucha gente herida dentro del tranvía, vi a un anciano completamente cubierto de sangre", añadió.

Dos fallecidos y 38 heridos es el saldo del tranvía descarrilado. (Foto: AFP)

Las víctimas

Una de las víctimas sería un hombre italiano de unos 60 años, y la otra un inmigrante residente en la ciudad, declaró el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, a los periodistas en el lugar.

Una de las víctimas fue arrollada por el tranvía al descarrilar y la otra era un pasajero a bordo, precisó.

"No parece que se tratara de un problema técnico, sino de algo relacionado con el conductor", añadió Sala.

El tranvía se descarriló probablemente por un despiste del conductor del mismo. (Foto: AFP)

Testigos en el lugar aseguraron a la prensa que el tranvía circulaba a gran velocidad, aunque aún no era claro si superaba el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora.

En las inmediaciones del casco histórico de Milán se podía ver el tranvía amarillo y blanco atravesado en medio de la calzada.

En las imágenes se observa el momento en que unos automovilistas están detenidos esperando a que el semáforo cambie a verde, pero segundos después aparece el tranvía y al descarrilarse impacta contra un inmueble y los presentes corren a resguardarse.

Mira aquí el video:

| ÚLTIMA HORA: Al menos dos muertos y 39 heridos por el descarrilamiento de un tranvía en Milán, que terminó estrellándose contra la fachada de un edificio. pic.twitter.com/D4tDQbVgxe — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 27, 2026

*Con información de AFP