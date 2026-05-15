Presidente Arévalo juramenta a Gabriel García como Fiscal General

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El mandatario Bernardo Arévalo publicó un mensaje dirigido hacia el nuevo Fiscal General del Ministerio Público, Gabriel García.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo juramentó a Gabriel Estuardo García Luna como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.

El acto fue realizado en el Palacio Nacional de la Cultura, este viernes 15 de mayo, días previos a tomar el cargo García Luna.

A partir del próximo domingo 17 de mayo, García Luna sustituirá en dicho puesto a Consuelo Porras, quien estuvo durante ocho años en el mismo.

Arévalo publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido hacia el nuevo fiscal general: "Le deseo claridad, sabiduría y una ética inquebrantable para servirle con integridad al pueblo de Guatemala", dijo.

Tal y como lo sostuve siempre, y en cumplimiento de mi deber constitucional como Presidente de la República, hoy he juramentado al doctor Gabriel Estuardo García Luna como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.



Le deseo claridad, sabiduría y una… pic.twitter.com/sXPjt4bpNS — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) May 15, 2026

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La designación

García Luna fue designado como Fiscal General luego de formar parte de la nómina de seis aspirantes remitida por la Comisión de Postulación y haber sido el primer candidato en sostener una reunión con Arévalo durante la ronda de entrevistas realizadas en el Palacio Nacional de la Cultura.

La decisión fue comunicada por el mandatario durante un mensaje dirigido a la nación el pasado 5 de mayo, con el que concluyó el proceso de selección y evaluación de candidatos desarrollado en las anteriores semanas.