Dudan en viajar: Corre riesgo el amistoso de Portugal en México

La Federación Portuguesa de Fútbol está evaluando que su selección nacional viaje a México para disputar un amistoso programado para el 28 de marzo, encuentro que forma parte de su preparación rumbo al Mundial. La preocupación surge ante la situación de violencia que atraviesa el país.

A través de un comunicado difundido este martes, el organismo explicó que mantiene un seguimiento constante y detallado del contexto en territorio mexicano. Según señaló, los acontecimientos recientes obligan a evaluar de manera continua las condiciones del desplazamiento de la delegación portuguesa. En este proceso, subrayó, resultan determinantes las recomendaciones del Gobierno de Portugal.

La federación precisó que cualquier resolución se adoptará tras un monitoreo permanente realizado en coordinación con las autoridades lusas y en diálogo con la federación mexicana, con la que asegura mantener una relación institucional fluida y de cooperación.

El criterio central en esta valoración, añadió la FPF, es la protección de jugadores, cuerpo técnico, personal de apoyo y aficionados. La seguridad de todos los implicados constituye la prioridad absoluta en la toma de decisiones sobre la celebración del encuentro.

¿PORTUGAL NO VIENE A MÉXICO?



Javier Aguirre habló del tema. "Están en todo su derecho de evaluar la situación"



@chato_jc pic.twitter.com/tmBovYobjn — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 25, 2026

El partido, además de servir como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 —que tendrá como sedes a México, Canadá y Estados Unidos—, está previsto como el evento que marque la reapertura del Estadio Azteca tras su proceso de remodelación.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que no existe ningún riesgo para los visitantes que acudan al torneo en 2026, incluso en Guadalajara, ciudad que recientemente ha sido foco de episodios de violencia tras la muerte del narcotraficante conocido como "El Mencho".

México albergará el partido inaugural del Mundial el 11 de junio en la capital del país y también será sede de otros encuentros en Guadalajara y Monterrey.