Baja paso de migrantes por el país, según Embajada de EE.UU. en Guatemala

Para Estados Unidos en Guatemala, el trabajo en coordinación con Guatemala permitió la reducción del paso de la migración ilegal por el territorio nacional.

El paso de migrantes extranjeros por Guatemala, en busca del sueño americano se ha detenido últimamente en un 90 %, derivado a que Estados Unidos y Guatemala han trabajado de manera eficaz, "lo cual es un gran logro", dijo el Encargado de Negocios de la embajada estadounidense en nuestro país.

Dicho funcionario se refirió a la cooperación en el país en temas de migración, seguridad, proyectos de infraestructura y aranceles.

Barrett es miembro de carrera del Servicio Exterior Senior de los EE. UU., quien hace 20 años tuvo su primera asignación diplomática en Guatemala.

"La prioridad de esta embajada es sostener estas alianzas contra la migración ilegal. Estamos trabajando hombro con hombro con la administración del presidente Bernardo Arévalo para tener todas la garantías de que esos avances están concretados y que nunca más vamos a ver esos flujos que habíamos visto antes de la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca", expresó Barrett.

Según Barrett, durante la presente administración gubernamental en EE.UU., con Donald Trump al frente, disminuyeron los flujos migratorios. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Las autoridades federales de los Estados Unidos están haciendo un gran trabajo con las deportaciones de gente que está en los Estados Unidos de forma ilegal, y Guatemala está recibiendo vuelos todas las semanas con gente que tiene que estar de vuelta en su país", refirió Barrett.

La aplicación CBP Home es tu oportunidad de salir voluntariamente si estás en Estados Unidos ilegalmente. Si conoces a alguien en esta situación, recomiéndale descargar y usar la aplicación para planear su partida.



Google Play Store: https://t.co/5nMKATMwky

App Store:… pic.twitter.com/scXQ0vwUTN — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 26, 2026

Seguridad

"Otra prioridad es el combate del narcoterrorismo, narcotráfico, crimen organizado y todos esos grupos asociados con elementos negativos. Ahora en la frontera hay una concentración de criminalidad y eso genera preocupación, tenemos programas de seguridad que se trabajan en conjunto con el Gobierno de Guatemala y de México en la frontera", dijo Barrett.

Agregó que se sabe que muchas veces la migración irregular está asociada con el narcotráfico, con el contrabando y la trata de personas. "Los criminales no respetan fronteras", afirmó el diplomático.

"Trabajamos con Guatemala para combatir esos problemas que son de Guatemala, pero que también podrían cruzar hacia nuestras fronteras", refirió el Encargado de Negocios estadounidense.

Estados Unidos felicitó al gobierno guatemalteco por la reciente incautación de 4.9 millones de toneladas de cocaína en Puerto Quetzal. (Foto: US Embassy Guatemala/Soy502)

Apoyo en Puertos

"Ayer (4 de febrero) fuimos a Puerto Santo Tomás de Castilla, en el Caribe guatemalteco, en donde colocamos variedad de tecnología en los mecanismos del puerto para detectar contrabando. También se dotó con unidades caninas para detectar droga, pues de acuerdo a la experiencia lograda en Puerto Quetzal, es una manera exitosa de detectar incautaciones importantes de diversas drogas", explicó John Barrett, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

El #EncargadoDeNegocios John Barrett presentó las nuevas instalaciones para las unidades #K9 de la @PNCdeGuatemala, con apoyo de @StateINL. Destacó el instinto y la lealtad de los agentes K9, clave en la detección de ilícitos, como la reciente incautación histórica de cocaína en… pic.twitter.com/VIISz6iXHX — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) February 5, 2026

"Cero arancel"

De acuerdo con el diplomático John Barrett, Guatemala es el cuarto país en el hemisferio que ha logrado "arancel cero" para el 70 % de productos que se comercializan con Estados Unidos.

Los otros países beneficiados con el acuerdo de arancel cero son: El Salvador, Argentina y Ecuador.