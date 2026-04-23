Caminata de 48 Cantones exige liberación de exlíderes indígenas

El bloque de protestantes recorre el Centro Histórico la mañana de este jueves.
OTRAS NOTICIAS: Leve lluvia podría afectar el tránsito en Villa Nueva este jueves
Este jueves 23 de abril, autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán realizan, una caminata en la capital para exigir la liberación de sus exdirigentes Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes están privados de su libertad desde hace un año. La concentración inició frente al Ministerio Público (MP).
La movilización avanza hacia la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Plaza Central, donde los manifestantes demandan un juez imparcial y el fin de la persecución contra líderes que participaron en protestas tras las elecciones generales del 2023.
Organizaciones sociales señalan que el caso carece de pruebas y denuncian retrasos en el proceso.
Ambos exdirigentes permanecen en prisión preventiva en Mariscal Zavala, acusados de delitos como terrorismo y sedición, mientras reiteran que su actuación fue en defensa de la democracia.