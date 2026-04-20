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Balacera en zona 6: Ataque armado deja cinco fallecidos y tres heridos

  • Por Geber Osorio
20 de abril de 2026, 16:13
Ciudad de Guatemala
Cinco fallecidos y tres heridos es el saldo de una intensa balacera en zona 6. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Cinco fallecidos y tres heridos es el saldo de una intensa balacera en zona 6. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Múltiples disparos fueron escuchados en el lugar, en donde también resultó herido un niño de 5 años.

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Una intensa balacera ocurrió la tarde de este lunes 20 de abril en la 18 avenida entre 8a. y 9a. calle de la zona 6 capitalina.

Bomberos Voluntarios han informado que fueron alertados de esta emergencia y localizaron a cinco personas fallecidas en el lugar, quienes sufrieron múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Dos mujeres y tres hombres son las víctimas mortales de este incidente armado, del cual se desconoce su causa.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Asimismo, los Bomberos Municipales han reportado que derivado de este mismo ataque armado, le brindaron atención prehospitalaria a tres personas que resultaron heridas, entre ellos un niño de 5 años.

Las víctimas heridas fueron trasladadas de emergencia al Hospital General San Juan de Dios.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

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