Balacera en zona 6: Ataque armado deja cinco fallecidos y tres heridos

Múltiples disparos fueron escuchados en el lugar, en donde también resultó herido un niño de 5 años.
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Una intensa balacera ocurrió la tarde de este lunes 20 de abril en la 18 avenida entre 8a. y 9a. calle de la zona 6 capitalina.
Bomberos Voluntarios han informado que fueron alertados de esta emergencia y localizaron a cinco personas fallecidas en el lugar, quienes sufrieron múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Dos mujeres y tres hombres son las víctimas mortales de este incidente armado, del cual se desconoce su causa.
Asimismo, los Bomberos Municipales han reportado que derivado de este mismo ataque armado, le brindaron atención prehospitalaria a tres personas que resultaron heridas, entre ellos un niño de 5 años.
Las víctimas heridas fueron trasladadas de emergencia al Hospital General San Juan de Dios.