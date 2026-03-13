Banda musical homenajea a Joshua Gómez, joven asesinado en zona 6 (video)

Las imágenes quedaron grabadas y fueron compartidas por la banda musical.
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La Banda del Instituto Enrique Gómez Carrillo realizó un homenaje en honor de su exsubcomandante de la escuadra de vientos, Joshua Omar Gómez Rodríguez, quien fue asesinado el pasado miércoles en la zona 6 capitalina.
El acto simbólico fue llevado a cabo la noche del pasado jueves en las instalaciones de dicho instituto, con la presencia de integrantes de la banda musical.
"Te damos la despedida que mereces", dice la publicación de Facebook de la banda, en la que quedó grabada una transmisión en vivo.
Asimismo, se indicó que la despedida es por parte de amigos, compañeros de filas, instructores, exalumnos y "toda la familia Carrillista".
En las imágenes se observa el momento en que los integrantes de la banda interpretan con trompetas una melodía, alrededor de una mesa con un recuadro de Joshua Gómez, acompañado de velas encendidas.