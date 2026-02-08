¡Con banderas de Colombia! así reciben a Shakira en El Salvador

Con los colores amarillo, azul y rojo pintando la ciudad de San Salvador fue recibida Shakira, para su Residencia "Las mujeres ya no lloran".
OTRAS NOTICIAS: Guatemaltecos viajan a El Salvador para ver a Shakira
La colombiana subió un video donde se aprecia la ciudad de noche, y en ella, en los postes se forma la bandera de su país.
"Nuestra bandera en El Salvador" escribió "La Loba" en una historia de Instagram agradeciendo el gesto.
Esta noche se celebra el primer show del tour considerado el más exitoso del mundo según Billboard.
Miles de guatemaltecos cruzaron la frontera para disfrutar de esta experiencia.
MIRA: