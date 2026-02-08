Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Guatemaltecos viajan a El Salvador para ver a Shakira

  • Por Selene Mejía
07 de febrero de 2026, 18:27
Los guatemaltecos están listos para disfrutar del show. (Foto: Instagram)

Los guatemaltecos están listos para disfrutar del show. (Foto: Instagram)

Muchos guatemaltecos hicieron maletas para disfrutar del tour "Las mujeres ya no lloran", de Shakira en El Salvador, estas son algunas historias. 

OTRAS NOTICIAS: El mensaje de Shakira a horas de su primer show en El Salvador

En redes sociales destacan los fanáticos de Guatemala que decidieron ver a "La Loba" en el país vecino. 

"Muy emocionados... ha sonado mucho cómo ha cambiado el país y nos encantó, estamos fascinados con El Salvador", explicaron los esposos Sandoval al salvadoreño Henry García. 

"Ya habíamos venido muchas veces pero hoy venimos exclusivamente a la Residencia de Shakira, buenísimo, el paso, la frontera, excelente", explicaron las hermanas Orozco

El medio salvadoreño "La Prensa Gráfica" abordó a las primas Recinos para tomarles una foto de sus atuendos, al ingreso del evento. 

primas recinos guatemaltecas
Foto: Yizel Hernández/La Prensa Gráfica)

Andrea Vides de Guatemala capturó el momento en el que el país fue mencionado en una de las fiestas a las efueras del estadio. 

El concierto de Shakira en el estadio Jorge "Mágico" González reúne a fans de la región, quienes viajan para admirar el tour considerado el más exitoso en la actualidad según Billboard

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar