Guatemaltecos viajan a El Salvador para ver a Shakira

Muchos guatemaltecos hicieron maletas para disfrutar del tour "Las mujeres ya no lloran", de Shakira en El Salvador, estas son algunas historias.
OTRAS NOTICIAS: El mensaje de Shakira a horas de su primer show en El Salvador
En redes sociales destacan los fanáticos de Guatemala que decidieron ver a "La Loba" en el país vecino.
"Muy emocionados... ha sonado mucho cómo ha cambiado el país y nos encantó, estamos fascinados con El Salvador", explicaron los esposos Sandoval al salvadoreño Henry García.
"Ya habíamos venido muchas veces pero hoy venimos exclusivamente a la Residencia de Shakira, buenísimo, el paso, la frontera, excelente", explicaron las hermanas Orozco.
El medio salvadoreño "La Prensa Gráfica" abordó a las primas Recinos para tomarles una foto de sus atuendos, al ingreso del evento.
Andrea Vides de Guatemala capturó el momento en el que el país fue mencionado en una de las fiestas a las efueras del estadio.
El concierto de Shakira en el estadio Jorge "Mágico" González reúne a fans de la región, quienes viajan para admirar el tour considerado el más exitoso en la actualidad según Billboard.