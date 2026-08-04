Banrural entrega aportes del Mundial del Millón a cinco organizaciones

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Con la participación de 163,272 guatemaltecos, el Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural) realizó la entrega de los aportes recaudados a través de la promoción Mundial del Millón Banrural 2026.

Para esta quinta edición consecutiva, los participantes no solo tuvieron la oportunidad de ganar premios en efectivo, sino que también contribuyeron a fortalecer el trabajo que realizan organizaciones dedicadas a la salud, la nutrición, la vivienda y la inclusión de poblaciones en condición de vulnerabilidad.

“ Queremos agradecer a cada persona que compró una quiniela. Sin saberlo, además de divertirse, de vivir la emoción del Mundial, con la posibilidad de obtener un gran premio, se convirtió en parte de este acto de solidaridad. ” Juan Luis Fonseca , gerente general de Banrural.

Como resultado de la promoción, Banrural entregó 36 premios en efectivo a participantes de los departamentos de Huehuetenango, Jutiapa, Guatemala, Escuintla, Izabal, Quiché, Santa Rosa, Quetzaltenango, Zacapa y Chiquimula. Entre ellos se distribuyeron diez premios de Q50 mil, diez premios de Q10 mil y 15 premios de Q5 mil, además del premio mayor de Q1 millón.

Un total de 762 participantes acertaron el marcador de la final del Mundial, obteniendo el derecho de participar en el sorteo del premio mayor. El ganador del millón de quetzales fue un cliente de Banrural originario de Huehuetenango, quien ha confiado en la institución desde el año 2006.

Durante el acto, Banrural hizo entrega de los aportes recaudados a las organizaciones beneficiadas por esta edición:

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Fundal:

Q220,979.80, para fortalecer sus programas de atención, educación e inclusión dirigidos a personas con sordoceguera y discapacidad múltiple.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

⁠Centro Moore:

Q270 mil, destinados a apoyar la atención médica especializada y cirugías pediátricas para niños de escasos recursos.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

⁠Chispuditos - The Mathile Institute:

Q150 mil, para continuar impulsando acciones de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Techo Guatemala:

Q225 mil, para apoyar proyectos que contribuyen a mejorar las condiciones de vivienda y el desarrollo comunitario.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

⁠Fundación Aldo Castañeda:

Q200 mil, destinados a brindar atención integral y cirugías cardíacas a niños con enfermedades congénitas del corazón.

“ El Mundial del Millón demuestra que una promoción también puede convertirse en una herramienta para generar desarrollo. Gracias a la confianza que tienen en Banrural. ” Juan Luis Fonseca , gerente general de Banrural.

Con iniciativas como el Mundial del Millón, Banrural reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos que generan oportunidades para sus clientes, fortaleciendo alianzas con organizaciones que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de miles de personas.