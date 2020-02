"Bárbara Greco", la locutora de radio asesinada en México

La mujer, de 37 años, conducía un programa de radio conocido como "La Poderosa". Ella leía las manos y cartas durante la programación, usaba el pseudónimo de "Bárbara Greco" y nunca había revelado su verdadera identidad.

Su nombre real era Teresa Aracely Alcocer. Este martes fue asesinada a las afueras de su vivienda en la Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras conversaba por teléfono con su padre.

La mujer, de 37 años, fue atacada con un arma de fuego cuando bajaba de una camioneta tipo pick up, sufrió una herida en el oído, la cual acabó con su vida instantáneamente.

El cuerpo de la víctima fue hallado ente las calles 20 de noviembre y Honduras, en la colonia El Barreal de Ciudad Juárez.

Las autoridades no han dado a conocer el paradero del homicida y los motivos del asesinato.

Tras el crimen de la niña Fátima que estremeció a todo México, la locutora había escrito en sus redes sociales este mensaje: “Las niñas y niños no se golpean, no se abusa de ellos y no se matan”, mostrando así su indignación por el cruel asesinato de la pequeña.

El vocero de la Fiscalía Especializada en Investigar Violencia contra las Mujeres por Razones de Género (FEM) de la Mujer, Julio Castañeda, continúa en la espera de documentos oficiales que certifiquen la muerte de Teresa Aracely Alcocer.

La locutora vivía con su madre, quien todavía no recibe el cuerpo de su hija.

*Con información de LaRepública.pe

